Прокуратура нашла нарушения на детской спортплощадке в Шацке

Выяснилось, что спортивное оборудование, включая тренажеры, находятся в неисправном состоянии, что создает потенциальную угрозу для здоровья несовершеннолетних. Кроме того, специалисты заметили деформацию трамплина для скейтбординга. Врио главы администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.