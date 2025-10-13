Прокуратура нашла нарушения на детской спортплощадке в Шацке
Прокуратура нашла нарушения на детской спортплощадке в Шацке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Выяснилось, что спортивное оборудование, включая тренажеры, находятся в неисправном состоянии, что создает потенциальную угрозу для здоровья несовершеннолетних. Кроме того, специалисты заметили деформацию трамплина для скейтбординга.
Врио главы администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.