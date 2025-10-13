Несколько улиц в Рязани останутся 14 октября без холодной воды

С 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по адресам: улица Бирюзова, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15 корпус 2, 13а (школа № 56); улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 12, 11д (детский сад № 124); улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 26, 28 корпус 1, 28/9. С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: улица Полетаева, дома №№ 13 (ОГБПОУ РПТК), 15, 15 корпус 1.