Несколько улиц в Рязани останутся 14 октября без холодной воды
Несколько улиц в Рязани останутся 14 октября без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:00 до 16:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Бирюзова, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15 корпус 2, 13а (школа № 56);
  • улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 12, 11д (детский сад № 124);
  • улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 26, 28 корпус 1, 28/9.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

  • улица Полетаева, дома №№ 13 (ОГБПОУ РПТК), 15, 15 корпус 1.