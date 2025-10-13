Над Россией уничтожили 103 украинских БПЛА

Беспилотники средства ПВО перехватили с 23:00 12 октября до 7:00 13 октября. 40 дронов сбили над Крымом, 26 — над Астраханской областью, 19 — над Черным морем, 14 — над Ростовской областью. Еще два БПЛА уничтожили над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия.

Над Россией уничтожили 103 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

