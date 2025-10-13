На мусорном полигоне в Рязанской области случился пожар

Пожар произошел 12 октября возле рабочего поселка Старожилово. Горели твердые бытовые отходы в ООО «Полигон». «Из-за позднего обнаружения и отсутствия на месте обслуживающего персонала, огонь на полигоне распространился на 70 квадратных метров», — говорится в публикации. Пожар тушили два спецавтомобиля. В 20:53 открытое горение ликвидировали. В 23:44 пожар потушили. Стволом-пробойником проливали горящие бытовые отходы внутри мусорных куч, используя при этом воду из реки Песочни. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят.

На мусорном полигоне в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар произошел 12 октября возле рабочего поселка Старожилово. Горели твердые бытовые отходы в ООО «Полигон».

"Из-за позднего обнаружения и отсутствия на месте обслуживающего персонала, огонь на полигоне распространился на 70 квадратных метров", — говорится в публикации.

Пожар тушили два спецавтомобиля. В 20:53 открытое горение ликвидировали. В 23:44 пожар потушили. Стволом-пробойником проливали горящие бытовые отходы внутри мусорных куч, используя при этом воду из реки Песочни.

Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб установят.