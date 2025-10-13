ГРПЗ экспонировал инверторы «Форсаж» на выставке в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий «Weldex 2025» в Москве.

Экспозицию предприятия составили сварочные аппараты «Форсаж» для ручной дуговой, полуавтоматической, аргонодуговой сварки как постоянным, так и переменным током, а также механизмы подачи проволоки.

«Вниманию посетителей мы представили весь модельный ряд сварочного оборудования „Форсаж“. Широкая линейка инверторов с различными функциональными возможностями позволяет подобрать модель для решения конкретных задач. При производстве наших сварочных источников задействованы инновационные технологии и высокопроизводительное оборудование предприятия, в том числе инструментальное и металлообрабатывающее производства и комплекс по производству печатных плат. Благодаря своим высоким техническим характеристикам и доступной цене наши инверторы широко применяются в различных отраслях промышленности, а также в быту», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Выставка «Weldex» более 23 лет является ключевой площадкой эффективных встреч лидеров сварочного рынка. На мероприятии собрались 178 участников из 76 регионов Росcии, более 7000 посетителей. Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского межотраслевого альянса главных сварщиков.