75% рязанцев поддержали предложение разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам

75% жителей поддерживают предложение депутатов разрешить выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по всем предметам по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Против высказались 6% опрошенных, еще 19% затруднились с ответом. Поддерживает возможность пересдачи всех предметов по выбору и большинство учителей, преподающих в 10—11 классах (65%). 26% педагогов — против, 9% затруднились с оценкой инициативы.

75% рязанцев поддержали предложение разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. Об этом пишет сервис SuperJob.

