В Рязанской области легковушку развернуло после ДТП

Отмечается, что ДТП произошло 12 октября в поселке Малиновка Клепиковского района. На опубликованных кадрах видно, что после аварии легковушку развернуло, она выехала на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП случилось из-за мокрого асфальта. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.