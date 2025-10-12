В Рязанской области легковушку развернуло после ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 12 октября в поселке Малиновка Клепиковского района. На опубликованных кадрах видно, что после аварии легковушку развернуло, она выехала на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП случилось из-за мокрого асфальта. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
