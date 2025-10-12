Умер актер из «Невского» и «Великолепной пятерки»

Денис Семенов скончался 10 октября. Актеру было 42 года. Отмечается, что причиной смерти стала онкология. В 2008 году Денис Семенов стал выпускником Школы-Студии при Театре Драматических Импровизаций и был принят в труппу ТДИ. В 2012 году окончил театральный факультет БИИЯМСа. Денис Семенов известен по ролям в сериалах «Невский», «Великолепная пятерка», «Свои», «Филин», «Шеф», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ».

Умер российский актер театра и кино Денис Семенов. Об этом сообщила пресс-служба Театра Драматических Импровизаций (ТДИ) в своих соцсетях.

Фото взято из группы Театра Драматических Импровизаций в «ВК»