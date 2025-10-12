Рязань
Умер актер из «Невского» и «Великолепной пятерки»
Фото взято из группы Театра Драматических Импровизаций в «ВК»