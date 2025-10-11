В Рязанской области прошел фестиваль бега «Есенинский пробег»
В 2025 году фестиваль посвящен 130-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, отметили в публикации. Фестиваль проводят в 45-й раз. «Если Пушкин — наше все, то Есенин с нами навсегда», — сказал ведущий на мероприятии.
В Рыбновском районе прошел ежегодный областной фестиваль бега «Есенинский пробег». Об этом сообщили в соцсетях Рыбновского района.
