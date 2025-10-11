В Рязани камеры видеонаблюдения засняли кражу в цветочном магазине

В Рязани камеры видеонаблюдения засняли кражу в цветочном магазине. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».

