В РГУ имени Есенина открыли шесть лабораторий, в том числе по кибернетике

Вице-губернатор рассказал, что принял участие в открытии Международного фестиваля «Наука 0+" на базе Рязанского госуниверситета. «Это крупнейший просветительский проект, который объединяет талантливых студентов и школьников, увлеченных наукой. В регионе выстраиваем систему поддержки одаренных детей и их наставников. Наша область станет одной из первых в стране, где появится уникальная флагманская школа. В этом году в РГУ на средства регионального гранта оборудовали шесть современных лабораторий, где уже занимаются школьники. В том числе, кибернетикой, информатикой, робототехникой», — отметил Артем Бранов.

Он также рассказал, что на фестивале «Наука 0+" в течение двух дней школьники и студенты ознакомятся с достижениями мировой науки, смогут понять значение фундаментальных, прикладных исследований, увидят, как инновации внедряют в производство.