В многоэтажке на Михайловском шоссе сгорела модульная котельная

Пожар случился в ночь с 10 на 11 октября. По информации МЧС, в 00:48 поступило сообщение о загорании в модульной котельной на Михайловском шоссе. В 1:06 пожар локализировали, в 1:11 огонь ликвидировали. Отмечается, что поврежден электрический шкаф на площади 1 м². На место происшествия выезжало две единицы техники и пять человек.

Напомним, за сутки в Рязанской области пожарные выезжали на тушение пожаров четыре раза.

Фото — Telegram-канал «Топор. Рязань»