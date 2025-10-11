В Клепиковском районе перекроют движение по дороге на 3 часа из-за соревнований

В Клепиковском районе перекроют движение по дороге Тума-Спирино в воскресенье, 12 октября из-за соревнований. Об этом сообщили на странице Клепиковского района в соцсетях.

