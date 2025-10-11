Рязанец заснял выбросы в Приокском, от которых «выедает глаза»

Кадры сделаны на улице Магистральной. «Приокский продолжают травить с удвоенной силой. Дым в сторону домов. В квартирах закрыты окна. Глаза выедает», — сообщил очевидец. Он также рассказал, что сделал звонок в ГОЧС.