Рязанец заснял выбросы в Приокском, от которых «выедает глаза»
Кадры сделаны на улице Магистральной. «Приокский продолжают травить с удвоенной силой. Дым в сторону домов. В квартирах закрыты окна. Глаза выедает», — сообщил очевидец. Он также рассказал, что сделал звонок в ГОЧС.
Рязанец заснял выбросы в Приокском, от которых «выедает глаза». Видео он поделился с редакцией РЗН. Инфо 11 октября.
Кадры сделаны на улице Магистральной.
«Приокский продолжают травить с удвоенной силой. Дым в сторону домов. В квартирах закрыты окна. Глаза выедает», — сообщил очевидец.
Он также рассказал, что сделал звонок в ГОЧС.
Напомним, редакция РЗН. Инфо писала о проблеме в 2023 году.