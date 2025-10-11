Прошлой ночью в небе России сбили 42 украинских бесплиотника

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 19 БПЛА уничтожили в Волгоградской области., 15 БПЛА — над территорией Ростовской области, три беспилотника уничтожили над территорией Ульяновской области, по два БПЛА сбили в небе Воронежской области и Республики Башкортостан, и один бесплиотник уничтожили над территорией Саратовской области.

