Россиянам заблокировали выезд из страны из-за приходящих электронных повесток
В России запущен проект электронных повесток, значительно ограничивающий выезд за границу для граждан, чьи имена внесены в соответствующий реестр. Повестки приходят через портал «Госуслуги», и с момента получения вводится запрет на выезд. Для снятия ограничения нужно лично явиться в военкомат. Если повестку не заметить, через 27 дней вводятся дополнительные меры: запрет на вождение авто, отмена спецналогов, блокировка операций с имуществом и отказ в кредитах. По словам начальника ГОМУ ГШ ВС РФ Евгения Бурдинского, в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и Марий Эл будут действовать только электронные повестки. Первый осенний призыв с использованием системы пройдет с 1 октября по 31 декабря.

В России стартовал проект электронных повесток, который существенно ограничивает возможность выезда за границу для многих граждан.

Согласно информации «Базы», лица, чьи имена внесены в реестр повесток, теперь не могут покинуть страну. Уведомления о получении повесток поступают через портал «Госуслуги», обычно в ранние утренние часы. С этого момента начинает действовать запрет на выезд. Чтобы снять ограничение, граждане должны лично посетить военкомат.

В случае, если уведомление не будет замечено, последствия могут быть серьезными: через 27 дней после получения повестки последует запрет на управление автомобилем, отмена специальных налоговых режимов, заморозка действий с имуществом, а также отказ в выдаче кредитов и другие ограничения.

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и республике Марий Эл будут действовать только электронные повестки.

Осенний призыв с использованием данной системы пройдет с 1 октября по 31 декабря.