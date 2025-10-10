Россиянам заблокировали выезд из страны из-за приходящих электронных повесток

В России запущен проект электронных повесток, значительно ограничивающий выезд за границу для граждан, чьи имена внесены в соответствующий реестр. Повестки приходят через портал «Госуслуги», и с момента получения вводится запрет на выезд. Для снятия ограничения нужно лично явиться в военкомат. Если повестку не заметить, через 27 дней вводятся дополнительные меры: запрет на вождение авто, отмена спецналогов, блокировка операций с имуществом и отказ в кредитах. По словам начальника ГОМУ ГШ ВС РФ Евгения Бурдинского, в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и Марий Эл будут действовать только электронные повестки. Первый осенний призыв с использованием системы пройдет с 1 октября по 31 декабря.

