Россиянам заблокировали выезд из страны из-за приходящих электронных повесток

В России стартовал проект электронных повесток, который существенно ограничивает возможность выезда за границу для многих граждан.
Согласно информации «Базы», лица, чьи имена внесены в реестр повесток, теперь не могут покинуть страну. Уведомления о получении повесток поступают через портал «Госуслуги», обычно в ранние утренние часы. С этого момента начинает действовать запрет на выезд. Чтобы снять ограничение, граждане должны лично посетить военкомат.
В случае, если уведомление не будет замечено, последствия могут быть серьезными: через 27 дней после получения повестки последует запрет на управление автомобилем, отмена специальных налоговых режимов, заморозка действий с имуществом, а также отказ в выдаче кредитов и другие ограничения.
По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в Москве, Рязанской, Сахалинской областях и республике Марий Эл будут действовать только электронные повестки.
Осенний призыв с использованием данной системы пройдет с 1 октября по 31 декабря.