Врачи с середины лета борются за жизнь 17-летней рязанки, упавшей с велосипеда. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что подросток часто каталась на велосипеде. В середине лета на пешеходном переходе она попала под колеса автомобиля.

Школьницу госпитализировали в ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой. По данным минздрава, травмы оказались серьезными, состояние врачи оценили, как крайне тяжелое.

«[Зафиксирована] черепно-мозговая травма с множественными кровоизлияниями. Поврежден большой участок мозга. Кроме того, компрессионный перелом позвоночника», — рассказала заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации Дарья Шишкина.

За жизнь девочки боролась мультидисциплинарная команда: реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги, неврологи, ортопеды, врачи ЛФК, физиотерапевты, реабилитологи. Отмечается, что длительное пребывание в реанимации, отделении восстановительной терапии и реабилитации немного улучшили ситуацию. «Но масштаб повреждения структур головного мозга большой, для проведения следующего этапа реабилитации девочка переведена в федеральный центр», — сказала Дарья Шишкина. На данный момент подросток находится на лечении в одной из клиник Москвы. Врачи ОДКБ поддерживают связь с коллегами. Когда произойдут изменения в работе головного мозга девочки, она продолжит лечение в Рязанской ОДКБ.