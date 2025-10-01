В Рязанской области упали цены на дачи и коттеджи

Согласно исследованию, самое большое падение цен на дачи и коттеджи за три месяца зафиксировано в Кировской (-16,6%), Курганской (-16,4%), Тамбовской (-16%), Ульяновской (-15,5%) областях, Республике Чувашия (-14,3%), Челябинской (-14%), Смоленской (-13,8%), Рязанской (-13,8%), Владимирской (-13,4%) областях и Камчатском крае (-12,5%).