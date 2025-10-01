В Рязанской области газифицировали деревню Екатериновка Сапожковского района

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» ввели вэксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы для газификации деревни Екатериновка Сапожковского района и подключили первых потребителей к системе газоснабжения.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Газпромгазораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев, глава администрации Сапожковского района Алексей Кириллов, местные жители.

Газопроводы общей протяженностью более 8 км построены по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. В деревне Екатериновка создана возможность газификации 54 домовладений, а также перспективной застройки.

«Газификация позволит жителям деревни Екатериновка встретитьпредстоящий отопительный сезон в тепле и комфорте. На текущий момент принято 24 заявки на догазификацию, заключено 22 договора, в 12 домовладений уже подан газ», — отметил Андрей Савичев.