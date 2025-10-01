В Рязани зафиксирован рекорд рождаемости

По данным областного перинатального центра, в августе там появились на свет 494 младенца. «Это самый высокий показатель за всю историю роддома. Статистика показывает, что каждые вторые роды являются повторными, что может быть следствием успешной демографической политики», — отметили в сообщении.