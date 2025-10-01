TikTok оштрафован на 7 млн рублей за повторное нарушение законодательства РФ

Таганский суд Москвы признал компанию TikTok виновной в повторном нарушении законодательства РФ и назначил ей административный штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду. Компания TikTok Pte. Ltd была признана виновной в соответствии с частью 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается повторного неисполнения обязанностей владельцем социальной сети. Напомним, это не первое привлечение TikTok к ответственности: ранее компания уже сталкивалась с различными административными нарушениями в России.

