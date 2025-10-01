Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 2 октября

В четверг, 2 октября, c 09:30 до 16:30 ресурса не будет по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 7, 8, 8 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 10 (МБУДО МУЦ), 10 (МКУ Техобеспечение), 12, 12-а, 13, 14.