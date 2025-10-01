Рязанцев предупредили об ограничении работы мобильного интернета

Сообщения с предупреждением о временном ограничении мобильного интернета начали приходить пользователям МТС. «В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета». — отметили в сообщении.