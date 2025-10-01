Ночью над территорией России уничтожены 20 украинских БПЛА

Прошедшей ночью над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По 8 БПЛА — над территорией Белгородской и Ростовской областей, 3 БПЛА — над Саратовской и 1 — над Воронежской областями.