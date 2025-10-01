Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
12°
Чтв, 02
13°
Птн, 03
13°
ЦБ USD 82.61 -0.26 01/10
ЦБ EUR 96.86 -0.28 01/10
Нал. USD 81.15 / 82.18 01/10 12:55
Нал. EUR 96.53 / 96.85 01/10 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 651
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 100
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 176
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На Портовом проезде появились камеры для борьбы со складированием мусора
Камеры установила судоходная компания «Порт Коломна». По словам Виталия Артемова, мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами. Городская мэрия подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге работы провели сами. Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением.

На Портовом проезде появились камеры видеонаблюдения, шлагбаум и пункт охраны для борьбы с незаконным складированием мусора. Об этом сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своих соцсетях 30 сентября.

Камеры установила судоходная компания «Порт Коломна».

По словам Виталия Артемова, мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами. Городская мэрия подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге работы провели сами.

Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением.

Рязанцам напомнили, что за незаконное складирование мусора грозит штраф.