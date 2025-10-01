На Портовом проезде появились камеры для борьбы со складированием мусора

Камеры установила судоходная компания «Порт Коломна». По словам Виталия Артемова, мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами. Городская мэрия подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге работы провели сами. Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением.

На Портовом проезде появились камеры видеонаблюдения, шлагбаум и пункт охраны для борьбы с незаконным складированием мусора. Об этом сообщил мэр Рязани Виталий Артемов в своих соцсетях 30 сентября.

Камеры установила судоходная компания «Порт Коломна».

По словам Виталия Артемова, мусор на Портовом проезде, между областной ГИБДД и Северной окружной дорогой, накапливался годами. Городская мэрия подавала заявки на участие в различных экологических проектах, чтобы привлечь средства для ликвидации несанкционированной свалки. В итоге работы провели сами.

Свалку ликвидировали в несколько этапов. Вывоз накопленного мусора проводился в течение трех месяцев. Теперь подъездные пути к данной территории находятся под видеонаблюдением.

Рязанцам напомнили, что за незаконное складирование мусора грозит штраф.