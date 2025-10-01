Минтранс напомнил рязанцам о запрете передвижения по выделенным полосам

На участке Первомайского проспекта завершен ремонт магистральных тепловых сетей. Там действуют выделенные полосы для общественного транспорта, которые созданы для его бесперебойной работы. «Некоторые водители нарушают правила. На специальных выделенных полосах для маршрутных транспортных средств нельзя останавливаться и ездить другим автомобилям, кроме школьных автобусов и такси», — написано в посте.

