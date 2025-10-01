Рязань
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Минтранс напомнил рязанцам о запрете передвижения по выделенным полосам
На участке Первомайского проспекта завершен ремонт магистральных тепловых сетей. Там действуют выделенные полосы для общественного транспорта, которые созданы для его бесперебойной работы. «Некоторые водители нарушают правила. На специальных выделенных полосах для маршрутных транспортных средств нельзя останавливаться и ездить другим автомобилям, кроме школьных автобусов и такси», — написано в посте.

