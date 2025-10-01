Банк России запустил голосование для выбора нового дизайна купюры 500₽

Выбрать оформление для лицевой и оборотной сторон можно на сайте регулятора. Варианты отобраны среди достопримечательностей Пятигорска и объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Выбор граждан будут использовать при разработке композиции банкноты. Голосование закончится 14 октября в 12:00 по московскому времени.