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Жительница Михайловского района незаконно получила 100 тысяч рублей
Средства были начислены в результате мошенничества с социальными выплатами.

Жительница Михайловского района незаконно получила 100 тысяч рублей. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Установлено, что 29-летняя женщина в июне 2022 года зарегистрировались в одном из сел Михайловского района, который входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Гражданке назначили ежемесячную социальную выплату. Однако фактически злоумышленница проживала в другом месте.

Женщина за два года незаконно получила 104 420 рублей.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Рязанке грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.