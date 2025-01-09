В Красноярске мужчина зарезал спортсмена, который заступился за подростков
В Красноярске мужчина зарезал спортсмена, который заступился за подростков. Об этом сообщают «Плохие новости».
25-летний Антон поругался с Виталием во время вечеринки в квартире, где находились 14-летние подростки.
Спортсмен стал защищать несовершеннолетних. Во время потасовки Виталий ударил его ножом в сердце.
От полученных травм молодой человек скончался на месте.
Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело.
Известно, что убийца ранее служил в ЧВК «Вагнер», отправившись на Украину из колонии, где сидел за сбыт наркотиков.
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