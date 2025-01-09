Украинские БПЛА массово атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края

Украинские БПЛА массово атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Об этом пишет Shot.

По предварительным данным, сработала система ПВО.

Местные жители рассказали каналу, что слышали от четырех до 11 взрывов. На окраине Славянска-на-Кубани видны яркие вспышки.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем сбили девять беспилотников.

В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской в доме поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна.