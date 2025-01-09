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Telegram начал чаще предоставлять данные пользователей американским силовикам
Активность запросов возросла после задержания Павла Дурова в Париже.

Telegram начал чаще предоставлять данные пользователей американским силовикам. Об этом в четверг, 9 января, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Telegram Transparency Reports.

Отмечается, что активность выросла в период с октября по декабрь 2024 года, после задержания Павла Дурова в Париже.

До этого с 1 января по 30 сентября 2024 года Telegram удовлетворил лишь 14 запросов по передаче «IP-адресов и/или номеров телефонов» из США. Это коснулось 108 пользователей. За весь прошлый год было выполнено 900 запросов из штатов, что затронуло 2253 пользователя.

После отказа мессенджера сотрудничать с европейскими властями, его создателя обвинили в «соучастии в распространении порнографии с участием несовершеннолетних», «незаконном обороте наркотиков», «мошенничестве в составе организованной группы» и других преступлениях. В Telegram была усилена модерация и пропала функция поиска пользователей рядом.