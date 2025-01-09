Рязанец незаконно зарегистрировал четырех мигрантов по месту своего проживания

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Рязанец незаконно зарегистрировал четырех мигрантов по месту своего проживания. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Преступную деятельность пресекли участковые вместе с сотрудниками подразделения по вопросам миграции. Установлено, что 39-летний житель Рязанской области причастен к двум фактам организации фиктивной постановки на учет по месту своего проживания на улице Молодцова четырех граждан стран Средней Азии в возрасте от 19 до 57 лет.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.