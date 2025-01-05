Житель Рязанской области выиграл миллион рублей в лотерею
Общая сумма выигрышей жителей региона в новогоднем розыгрыше составила 16 154 977 рублей. 70 522 билета из приобретенных оказались выигрышными.
Житель Рязанской области выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
Общая сумма выигрышей жителей региона в новогоднем розыгрыше составила 16 154 977 рублей. 70 522 билета из приобретенных оказались выигрышными.
Отмечается, что победитель пока не обратился за миллионным призом.