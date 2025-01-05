ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию России в Курской области

«Противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — информирует Минобороны РФ.

ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию России в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — информирует ведомство.

Российские артиллерия и авиация поразили штурмовую группу ВСУ: уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин.