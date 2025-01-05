В России спрогнозировали затяжное рождественское потепление

Ожидается, что в середине января явление сменится мощным арктическим вторжением.

В России спрогнозировали затяжное рождественское потепление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ожидается, что в середине января явление сменится мощным арктическим вторжением.

Однако к концу месяца может снова наступить теплая погодная аномалия. Февраль, по прогнозам синоптиков, также начнется с непривычно высоких температурных значений.