Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 05
-3°
Пнд, 06
-5°
Втр, 07
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 100.05 / 105.90 04/01 09:00
Нал. EUR 106.10 / 112.90 04/01 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
3 часа назад
514
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
Вчера 16:40
9 019
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
4 609
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 15:18
8 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России спрогнозировали затяжное рождественское потепление
Ожидается, что в середине января явление сменится мощным арктическим вторжением.

В России спрогнозировали затяжное рождественское потепление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ожидается, что в середине января явление сменится мощным арктическим вторжением.

Однако к концу месяца может снова наступить теплая погодная аномалия. Февраль, по прогнозам синоптиков, также начнется с непривычно высоких температурных значений.