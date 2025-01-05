В России разработают законопроект о праве тратить маткапитал на учебу родителей

По мнению авторов, инициатива призвана повысить благосостояние семей и улучшить демографическую ситуацию в стране.

В России разработают законопроект о праве тратить маткапитал на образование родителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«В рамках депутатских полномочий в настоящий момент осуществляется подготовка проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на получение образования [родителей] в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность», — говорится в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Речь идет о женщинах, родивших (усыновивших) второго, третьего или последующего ребенка, мужчин-единственных усыновителей первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, женщин, родивших первого ребенка после 1 января 2020 года.

По мнению авторов, инициатива призвана повысить благосостояние семей и улучшить демографическую ситуацию в стране.