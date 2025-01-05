В Клепиковском районе запечатлели стадо оленей с потомством и двух лосей
«Около пяти километров в глубь леса в одну сторону и столько же обратно. Мы увидели небольшую и очень пугливую группу оленей и двух не менее пугливых и рогатых лосей», — написал автор снимков.
В Клепиковском районе запечатлели стадо оленей с потомством и двух лосей. Об этом рассказал фотограф Олег Буцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, во время прогулки в лесу были обнаружены следы и тропы диких животных.
«Около пяти километров в глубь леса в одну сторону и столько же обратно. Мы увидели небольшую и очень пугливую группу оленей и двух не менее пугливых и рогатых лосей», — написал автор снимков.
Фото: Олег Буцкий.