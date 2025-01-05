Рязанцы рассказали о «взрывах» на улице Радищева

По словам местных жителей, громкие звуки продолжаются третий день подряд.

Рязанцы рассказали о «взрывах» на улице Радищева. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».

«Недалеко от администрации города Рязани неизвестные третий день продолжают устраивать взрывы для мирных граждан», — говорится в посте.

На кадрах после яркой вспышки слышен громкий звук, затем на припаркованных автомобилях срабатывает сигнализация.

Официально ситуацию пока не прокомментировали.