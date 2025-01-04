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Землю может накрыть магнитная буря
Магнитная буря может накрыть Землю из-за вспышки, которая произошла на Солнце.

Землю может накрыть магнитная буря. Об этом в субботу, 4 января, RT рассказал научный руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов.

По его словам, на Солнце произошли вспышки.

«Такие вспышки бывают, когда Солнце находится в максимуме активности. С ними связаны выбросы вещества. Это воздействует на атмосферу, ионосферу, будет нарушать радиосвязь, потом идет выброс вещества. Свет идет семь минут, а выброс идет два-три дня», — сказал ученые.

Как сказал Кузнецов, может прийти ударная волна.

«Несколько дней назад была мощная магнитная буря, потом была малая магнитная буря. Сейчас спокойно, но ждем, пока придут эти выбросы. Если они попадут на Землю, тогда будет магнитная буря», — объяснил Кузнецов.