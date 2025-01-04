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Власти пояснили, почему рязанки уезжали рожать в Коломну
Зампред областного правительства Наталья Суворова в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» пояснила, почему рязанки уезжали рожать в Коломну.

Зампред областного правительства Наталья Суворова в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024» пояснила, почему рязанки уезжали рожать в Коломну.

«Да, раньше женщины уезжали рожать в Коломну. Там давали подарочные набор для новорожденного. Сейчас нам удалось переломить эту тенденцию. Мы стремимся для будущих мам создавать комфортную среду в наших учреждениях. Перинатальный центр — один из примеров.

В 2023 году в нашем регионе ввели новую меру поддержки для родивших в Рязанской области. Теперь молодым мамам до 25 лет выплачивается по 50 тысяч рублей, остальным — 20 тысяч. За два года выплату получили уже около 10 тысяч семей», — заявила Суворова.

Она также отметила, что за год в Рязанской области удалось в два раза снизить количество абортов (300 в 2023 году, 600 в 2022 году).

Интервью целиком читайте здесь.