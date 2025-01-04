Скончался актер из сериалов «Солдаты» и «След»

Сергей Косач умер 3 января на 59-м году жизни.

Скончался актер, режиссер и клипмейкер Сергей Косач. Об этом сообщили на сайте kino-teatr.ru.

Актер умер 3 января на 59-м году жизни.

Косач родился в 1966 году. Был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991-м окончил ГИТИС имени Луначарского, режиссерский факультет.

Сергей Косач — создатель ряда видеоклипов и рекламных роликов, работал с такими группами и исполнителями, как «Кармэн», «Технология», «Комбинация», Игорь Саруханов, Маша Распутина и Александр Барыкин, многими другими. На его счету приз «Овация» за лучший клип 1991 года — «Бухгалтер» «Комбинации».

Как актер снимался с нулевых — «Девочка с севера», «Закон и порядок», «След», «Солдаты», «Кодекс чести», «Адвокат». Снял по собственному сценарию детектив с Лифановым и Апиной «Убить Бэллу».