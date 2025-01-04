SHOT: в аэропорту Санкт-Петербурга ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов. Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, шесть самолетов, которые шли на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

По предварительным данным SHOT, ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА.