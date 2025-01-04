Рязанка после смерти новорожденной дочери в больнице обратилась к Бастрыкину

Он затребовал у и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.