Рязанка после смерти новорожденной дочери в больнице обратилась к Бастрыкину
Он затребовал у и.о. руководителя СУ СКР по Рязанской области Алексея Медведкова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Рязанка после смерти новорожденной дочери обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом 4 января
В региональном следкоме, как указано в публикации, расследуют уголовное дело после смерти ребенка.
«[Жительница Рязанской области] выражает несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи в одной из больниц города Рязани, в результате которого скончалась ее новорожденная дочь. Заявительница отмечает неполноту расследования», — говорится в сообщении.
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.