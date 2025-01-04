Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
-2°
Вск, 05
-3°
Пнд, 06
-5°
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.50 / 103.10 04/01 09:00
Нал. EUR 106.10 / 110.00 04/01 09:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
Вчера 15:15
2 557
Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий
Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите пр...
2 января 2025 15:18
6 485
Пять лучших блюд от похмелья
Слабость, сухость во рту, головная боль, ощущения «внут...
1 января 15:30
5 675
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
11 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина
С 1 января 2025 года цена на бензин выросла на 50 копеек.

Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина. Соответствующая информация размещена в соцсетях 3 января.

Как указано в публикации, с 1 января 2025 года стоимость бензина выросла на 50 копеек. На опубликованных кадрах видно, что цена АИ-92 составила 54,70 рублей, АИ-95 — 59 рублей.

«Теперь „Роснефть“ решила поднимать стоимость бензина уже по два раза в неделю минимум (и справедливости ради добавим, что подобно делают и другие НПЗ)», — написали в посте.

Напомним, перед Новым годом стоимость бензина увеличилась на 20 копеек. АИ-92 стоил 54,40 рублей, АИ-95 — 58,50 рублей.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»