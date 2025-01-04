Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина

С 1 января 2025 года цена на бензин выросла на 50 копеек.

Рязанцы снова сообщили о подорожании бензина. Соответствующая информация размещена в соцсетях 3 января.

Как указано в публикации, с 1 января 2025 года стоимость бензина выросла на 50 копеек. На опубликованных кадрах видно, что цена АИ-92 составила 54,70 рублей, АИ-95 — 59 рублей.

«Теперь „Роснефть“ решила поднимать стоимость бензина уже по два раза в неделю минимум (и справедливости ради добавим, что подобно делают и другие НПЗ)», — написали в посте.

Напомним, перед Новым годом стоимость бензина увеличилась на 20 копеек. АИ-92 стоил 54,40 рублей, АИ-95 — 58,50 рублей.

Фото: группа «Рязанский Формат» во «ВКонтакте»