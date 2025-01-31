В Рязанском районе за час случилось три ДТП на одном участке

В результате происшествий пострадали девятилетний ребенок, мужчина и женщина.

В Рязанском районе 31 января за час случилось три ДТП на одном участке трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на районное ОГИБДД ОМВД.

В 7:20 на 500-м километре, недалеко от села Полково, автомобиль Mazda CX-5 под управлением рязанки 1987 года рождения съехал в кювет. В результате травмы получил девятилетний пассажир.

В 8:05 на 496-м километре той же дороги ВАЗ 2101 слетел в кювет и опрокинулся. За рулем был житель Рязани 1968 года рождения. Пострадала 57-летняя пассажирка.

В 8:15 на 502-м километре дороги в кювете оказался Mitsubishi Outlander, которым управлял рязанец 1970 года рождения. Мужчина получил травмы.