Рязанец за деньги прописал в своем жилище 380 мигрантов

Ранее судимого мужчину обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Рязанец за деньги прописал в своем жилище 380 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что с июля 2022 года по апрель 2024 года мужчина в составе группы организовал незаконное пребывание на территории РФ 380 иностранных граждан, оформив за вознаграждение их фиктивную регистрацию в принадлежащих ему жилых помещениях.

На 11 объектов недвижимости, которые участвовали в преступной деятельности, наложили административный арест.

Ранее судимого мужчину обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.