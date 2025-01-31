Российским студенткам и аспиранткам увеличат декретные пособия до 90 тысяч

Теперь для определения размера декретных выплат будут использовать прожиточный минимум трудоспособного населения, являющийся наибольшим среди всех категорий.

Российским студенткам и аспиранткам увеличат декретные пособия до 90 тысяч рублей. Об этом пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлану Бессараб.

Она подчеркнула, что текущее пособие по уходу за ребенком для студенток дневных отделений невысокое и зависит от размера стипендии.

Теперь для определения размера декретных выплат будут использовать прожиточный минимум трудоспособного населения, являющийся наибольшим среди всех категорий.