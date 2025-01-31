Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в выходные в Рязанской области

Полицейские будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды в выходные в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге», — написали в ГАИ.