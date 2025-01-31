Два гектара земли в пойме Оки намерены отдать под инженерную инфраструктуру

Согласно кадастровой карте, земля расположена у Портового проезда и Северной окружной дороги. В границах участка расположено озеро Кривое.

Участок земли размером 22 тысячи 600 квадратов в Борках планируют отдать под инженерную инфраструктуру. Соответствующее постановление о начале публичных слушаний опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно кадастровой карте, земля расположена у Портового проезда и Северной окружной дороги. В границах участка расположено озеро Кривое.

В Генплан города планируют внести изменения в части функционального зонирования с зоны пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа на зону объектов инженерной инфраструктуры. В Правила землепользования и застройки планируют сменить территориальную зону земли: с зоны природно-рекреационной зоны поймы рек Ока и Трубеж на зону объектов инженерной инфраструктуры.

Слушания инициировали в управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани. Они пройдут 20 февраля в 18.30 на улице Введенской № 107, кабинет 219.

Фото — скриншот кадастровой карты.