Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 97.81 -0.2 01/02
ЦБ EUR 102.13 -0.65 01/02
Нал. USD 100.50 / 99.02 31/01 18:25
Нал. EUR 105.00 / 105.47 31/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
5 370
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
39 895
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
48 511
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
58 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Два гектара земли в пойме Оки намерены отдать под инженерную инфраструктуру
Согласно кадастровой карте, земля расположена у Портового проезда и Северной окружной дороги. В границах участка расположено озеро Кривое.

Участок земли размером 22 тысячи 600 квадратов в Борках планируют отдать под инженерную инфраструктуру. Соответствующее постановление о начале публичных слушаний опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно кадастровой карте, земля расположена у Портового проезда и Северной окружной дороги. В границах участка расположено озеро Кривое.

В Генплан города планируют внести изменения в части функционального зонирования с зоны пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа на зону объектов инженерной инфраструктуры. В Правила землепользования и застройки планируют сменить территориальную зону земли: с зоны природно-рекреационной зоны поймы рек Ока и Трубеж на зону объектов инженерной инфраструктуры.

Слушания инициировали в управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани. Они пройдут 20 февраля в 18.30 на улице Введенской № 107, кабинет 219.

Фото — скриншот кадастровой карты.