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Wildberries подключила сервис онлайн-чаевых для менеджеров ПВЗ и курьеров
Сервис позволяет выбрать определенную сумму или же ввести свою, размер поощрения может составлять до одной тысячи рублей.

Объединенная компания Wildberries и Russ подключила сервис онлайн-чаевых для менеджеров пунктов выдачи заказов и курьеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Компания „РВБ“ (объединенная компания Wildberries и Russ) запускает в тестовом формате сервис „Чаевые“. Покупатели смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса», — рассказали представители маркетплейса.

Возможность будет доступная в течение недели с момента получения заказа на этапе оценки качества доставки или работы ПВЗ. Сервис позволяет выбрать определенную сумму или же ввести свою, размер поощрения может составлять до одной тысячи рублей.

На момент тестирования сервисом сможет воспользоваться ограниченная группа покупателей, однако постепенно функция станет доступна всем российским пользователям.